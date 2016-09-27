Київське "Динамо" вирушило на гру Ліги чемпіонів з "Бешикташем" без трьох гравців основи

Гравці київського "Динамо" вирушили в Стамбул на матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти турецького "Бешикташа" без трьох гравців основного складу, повідомляє Sport.ua.

В Стамбул з командою не полетіли: травмований Данило Сілва, дискваліфікований Сергій Сидорчук, а також Олег Гусєв.

Тим часом, наставник киян взяв з собою Максима Коваля та Артема Бесєдіна, який все частіше почав з'являтися в складі команди.

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Повністю склад виглядає таким чином.

Воротарі: Олександр Шовковський, Артур Рудько, Максим Коваль.

Захисники: Віторину Антунеш, Микола Морозюк, Зураб Очігава, Домагой Віда, Євген Макаренко, Євген Хачеріді.

Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Рибалка, Микита Корзун, Денис Гармаш, Дерліс Гонсалес, Віталій Буяльський, Валерій Федорчук, Артем Громов.

Нападники: Олександр Гладкий, Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін.

Як повідомляв УНІАН, матч «Бешикташ» - «Динамо» відбудеться в середу, 28 вересня, о 21:45.

У матчі 1-го туру кияни програли на своєму полі італійському "Наполі" (Неаполь) з рахунком 1:2.