В гості до дикунів: лондонський "Тоттенхем" порадив своїм фанам "не висовуватися" в Москві

Лондонський "Тоттенхем" порекомендував своїм вболівальникам бути вкрай обережними під час візиту до Москви на матч Ліги чемпіонів проти ЦСКА. Про це повідомляє газета "Сегодня", посилаючись на офіційний сайт англійського клубу.

Зокрема, клуб порадив в цілях безпеки не демонструвати у місті атрибутику – шарфи, прапори або банери. Робити це варто тільки в межах стадіону.

Також "Тоттенхем" закликав фанів не показувати дорогі предмети, які можуть ідентифікувати їх як туристів або вболівальників.

Фанатів попросили уникати нічних прогулянок поодинці, залишати цінні речі в сейфі готелю, а також остерігатися кишенькових злодіїв у місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, під час Євро-2016 у Франції між вболівальниками з Росії і Англії виникли великі бійки, в результаті яких кілька людей отримали важкі травми. Після цього влада Франції депортували з країни десятки російських фанатів.

Матч Ліги чемпіонів ЦСКА - Тоттенхем відбудеться завтра, 27 вересня, о 21:45.