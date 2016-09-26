Футболіста паризького ПСЖ засудили до в'язниці за спробу насильства до поліцейських

Футболіст французького ПСЖ Серж Орьє сьогодні був засуджений до двомісячного тюремного ув'язнення та штрафу в 2100 євро, повідомляє RMC.

Таке покарання футболіст отримав за те, що 30 травня, виходячи з нічного клубу, ображав і намагався застосувати силу по відношенню до поліцейських.

Втім, рішення суду не означає, що Орьє потрапить за ґрати - тюремний термін буде замінений на суспільно-корисні роботи. Також підкреслюється, що захисник зможе повноцінно готуватися до матчу з "ПСЖ" проти болгарського "Лудогорца" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше івуарієць вже отримував умовний термін за водіння автомобіля без ліцензії. Крім того, в минулому сезоні він потрапив у скандал, коли в мережі з'явилося відео, де Орьє ображає головного тренера ПСЖ Лорана Блана та лідера команди Златана Ібрагімовича.

Тоді захисник був виключений зі складу команди, але протягом літнього міжсезоння Блан і Ібрахімовіч залишили Париж, а новий наставник ПСЖ Унаї Емері продовжив розраховувати на захисника.