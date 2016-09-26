Узбекистанський воротар забив гол ударом зі своєї половини поля (відео)

Воротар збірної Узбекистану для гравців не старше 16 років Язурбек Умрзаков забив гол у ворота збірної КНДР ударом зі свого штрафного майданчика.

Непересічна подія сталася у другому таймі матчу групового турніру чемпіонату Азії U-16, який проходить в Індії. Умрзаков зробив рахунок 1:0 завдяки помилкам північнокорейського голкіпера, який спочатку занадто далеко вийшов з воріт, а потім впав, повертаючись до них.

Після цього голу футболісти Узбекистану забили ще два м'ячі, на що КНДР відповіла "голом престижу". Підсумковий рахунок матчу - 3:1, а в чвертьфінал чемпіонату пройшли обидві збірні.