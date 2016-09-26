ФІФА розформувала комісію по боротьбі з расизмом

11:58, 26 вересня 2016
Футбол
999

У міжнародній організації вважають, що орган виконав свою функцію.

ФИФА расформировала комиссию по борьбе с расизмом / sportingnews.com

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про розпуск комісії по боротьбі з расизмом, повідомляє The Guardian.

У листі, який ФІФА відправила членам комісії, зазначено, що група "повністю виконала свою тимчасову місію".

"Проблема расизму в футболі залишається вибухонебезпечною, дуже серйозною і, як і раніше, вимагає уваги. Особисто я вважаю, що перед комісією залишалося багато серйозної роботи, одне із завдань - чемпіонат світу 2018 року в Росії. Але, очевидно, керівництво ФІФА вважає інакше", - заявив член розформованої комісії Осасу Обаїувана.

Комісія по боротьбі з расизмом і дискримінацією була створена ФІФА в 2013 році за ініціативою Йозефа Блаттера, який займав у той момент пост президента ФІФА. Комісію очолив Джеффрі Вебб. У середині 2015 року Вебб був затриманий в рамках антикорупційного розслідування. На посаді голови комісії його змінив глава конголезької федерації футболу Констант Омарі.

За словами Обаїувани, протягом року під керівництвом Омарі комісія не провела жодного засідання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter