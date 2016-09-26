ФІФА розформувала комісію по боротьбі з расизмом

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про розпуск комісії по боротьбі з расизмом, повідомляє The Guardian.

У листі, який ФІФА відправила членам комісії, зазначено, що група "повністю виконала свою тимчасову місію".

"Проблема расизму в футболі залишається вибухонебезпечною, дуже серйозною і, як і раніше, вимагає уваги. Особисто я вважаю, що перед комісією залишалося багато серйозної роботи, одне із завдань - чемпіонат світу 2018 року в Росії. Але, очевидно, керівництво ФІФА вважає інакше", - заявив член розформованої комісії Осасу Обаїувана.

Комісія по боротьбі з расизмом і дискримінацією була створена ФІФА в 2013 році за ініціативою Йозефа Блаттера, який займав у той момент пост президента ФІФА. Комісію очолив Джеффрі Вебб. У середині 2015 року Вебб був затриманий в рамках антикорупційного розслідування. На посаді голови комісії його змінив глава конголезької федерації футболу Констант Омарі.

За словами Обаїувани, протягом року під керівництвом Омарі комісія не провела жодного засідання.