Ребров поскаржився на відсутність лідера в "Динамо" (відео)

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що його команді зараз не вистачає лідера на полі. Про це розповів в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

"Лідера команди непросто виховати, і нам такого гравця не вистачає. Зараз я бачу, що [Домагой] Віда намагається допомогти команді на полі, а лідер - саме така людина. Важливо, щоб він був і в важкі хвилини допоміг команді. Лідерами не народжуються, а стають, але все залежить від бажання працювати на команду", - упевнений Ребров.

За словами тренера, в "Динамо" немає постійного основного складу, а на поле виходять ті, хто краще працює на тренуваннях. Таким чином Ребров відповів на питання про кадрові зміни в команді перед грою з донецьким "Олімпіком" (4:0).

"У нас немає основного складу. У нас його і не було раніше, а виходять на поле ті футболісти, які доводить своє місце в стартовому складі на тренуваннях. Так вийшло і в матчі з "Олімпіком" – на поле вийшов той склад, який на тренуваннях намагався працювати", - пояснив фахівець.