УПЛ. "Олександрія" здобула вольову перемогу над "Карпатами"

"Олександрія" здобула вольову перемогу над львівськими "Карпатами" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:2.

У першому таймі "Карпати" виглядали краще за суперника і заслужено забили два м'ячі - обидва після стрімких позиційних атак. На 10-й хвилині відзначився Павло Ксьонз, а на 45-й - Амбросій Чачуа.

"Олександрія" відповіла на це лише одним голом, який був забитий з пенальті. Удар з точки реалізував Андрій Запорожан.

Однак у другому таймі "Олександрії" вдалося вирвати перемогу над аутсайдером, причому обидва голи забив Віталій Паламар, який розстрілював ворота "Карпат" з близької відстані.

Зазначимо, що третій гол господарі забивали, будучи в більшості - перед цим вилучення за дві жовті картки отримав Амбросій Чачуа.

Після цього матчу "Карпати" продовжують залишатися на дні турнірної таблиці, маючи -1 очко. При цьому, "Олександрія" обігнавши "Олімпік" і "Ворсклу", повернулася у Топ-6 чемпіонату і тепер займає п'яте місце.

Олександрія - Карпати (Львів) - 3:2 (1:2)

Голи: Запорожан (13, з пенальті), Паламар (71, 81) – Ксьонз (10), Чачуа (45)

Ол: Леванідов, Чеботаєв, Шендрик, Басов, Цуріков, Старенький, Банада (Леонов, 67), Запорожан, Паламар, Грицук (Полярус, 80), Яремчук (Куліш, 50);

К: Підківка, Ксьонз (Чачуа, 44), Нестеров, Лобай, Зубейко, Кадімян (Окечукву, 88), Новотрясов, Ярошенко, Костевич, Худоб'як (Грисьо, 82), Бланко-Лещук;

Попередження: Старенький, Грицук, Леонов, Басов, Запорожан – Худоб'як, Новотрясов, Чачуа.

Вилучення: Чачуа (77).