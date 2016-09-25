УПЛ. "Чорноморець" та "Дніпро" залишили поле без забитих голів

Одеський "Чорноморець" і "Дніпро" не змогли виявити найсильнішого в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася внічию з рахунком 0:0.

Перший тайм зустрічі пройшов майже без гольових моментів, але у другій половині гри і "Чорноморець", і "Дніпро" мали кілька шансів, щоб забити. Зокрема, ворота гостей двічі рятувала перекладина після ударів Третьякова та Хобленка.

Також відзначимо, що у складі "Дніпро" перший раз в новому сезоні на поле вийшов півзахисник Андерсон Піко.

За підсумками зустрічі "Чорноморець" і "Дніпро" зберегли свої позиції у турнірній таблиці. Одесити залишилися на четвертому місці, а підопічні Дмитра Михайленка - на восьмому.

Чорноморець (Одеса) — Дніпро - 0:0 (0:0)

Ч: Боровик, Данченко, Мартиненко, Хочолава, Люлька, Філімонов (Андрієвський, 58), Смирнов, Кабаєв, Татарков (Третьяков, 61), Ковалець, Хобленко (Барилко, 79).

Дн: Баштаненко, Адамюк (Андерсон Піко, 74), Сваток, Чеберячко, Польовий, Політило, Ротань, Когут (Вакулко, 69), Близниченко, Кочергін, Баланюк (Довбик, 76).

Попередження: Філімонов, Хобленко.