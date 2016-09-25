УПЛ: Кропивницька "Зірка" та каменська "Сталь" сильнішого не виявили

Кропивницька "Зірка" та каменська "Сталь" не змогли виявити переможця в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 0:0.

Зустріч проходила за невеликою перевагою "Зірки", але малою кількістю гольових моментів. Найгостріші з них у другому таймі створив півзахисник господарів Артем Щедрий, коли виконував штрафні удари - в першому випадку гостей врятувала штанга, у другому - воротар Юрій Паньків.

Таким чином, "Зірка", набравши вісім очок, наздогнала "Дніпро" і вийшла на дев'яте місце у турнірній таблиці. "Сталь", що має сім очок, перебуває позицією нижче.

Зірка (Кропивницький) — Сталь (Кам'янське) - 0:0 (0:0)

З: Паст, Баєнко, Перейра, Кучеренко, Бацула, Загальський (Мойя, 46), Фернандес, Зубков, Чічіков (Полегенько, 86), Щедрий, Сітало (Фаворов, 78);

Ст: Паньків, Пашаєв, Стаменковіч, Кравченко, Воронін, Каленчук, Карасюк, Задерака (Васін, 72), Дьол, Місик (Дансо, 64), Карікарі (Комваліус, 88)

Попередження: Чичиков — Кравченко, Задерака, Пашаєв, Карасюк.