Прем'єр-ліга. Чорноморець - Дніпро: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги одеський "Чорноморець" приймає на рідному стадіоні "Дніпро".

"Чорноморець" в нинішньому сезоні отримує передусім хвалебні відгуки. Після низки невдач на старті сезону одесити видали чудову серію: чотири перемоги у п'яти матчах без жодного пропущенного гола. Після таких успіхів команда Олександра Бабича навіть дозволила собі на цьому тижні програти в Кубку України охтирському "Нафтовику", але, певно, такий результат - є виключення з правил, і сьогодні в матчі з "Дніпром" одесити знову продемонструють свій традиційний рівень.

"Дніпро" в нинішньому сезоні радував перемогами лише тоді, коли в команді відбувалися емоційні сплески. Ще в першому турі наставник команди Дмитро Михайленко випустив на поле ряд дебютантів Прем'єр-ліги, які розгромили "Волинь". Новий сплеск був пов'язаний із поверненням у команду капітана Руслана Ротаня - і "Дніпро" сенсаційно обіграв "Зорю". Інших перемог у підопічних Михайленко в нинішньому сезоні поки немає, і зараз вони з вісьмома очками посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Вдвічі сумніший для "Дніпра" той факт, що сьогодні команді не зможуть допомогти травмовані гравці центру поля - Сергій Кравченко та Валерій Лучкевич. У "Чорноморця" лише одна втрата - дискваліфікований півзахисник Дмитро Коркішко.

Букмекери вважають фаворитом матчу "Дніпро". На перемогу гостей перед грою можна поставити з коефіцієнтом до 2,84, а на успіх "Чорноморця" - до 3,2. Нічия в цій зустрічі оцінюється за коефіцієнтами до 3,2.

Матч "Чорноморець" - "Дніпро" розпочнеться на стадіоні "Чорноморець" в Одесі в 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".