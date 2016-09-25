Матч Україна - Косово у Кракові пройде за присутністю глядачів

Матч відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу Україна - Косово відбудеться у Кракові в присутності глядачів, повідомив офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ).

"Низкою ЗМІ було розповсюджено інформацію про те, що матч Україна - Косово 9 жовтня 2016 року відбудеться при порожніх трибунах. Федерація футболу України офіційно заявляє, що жодних заборон чи обмежень на проведення гри з косоварами у Польщі не існує", - йдеться в повідомленні.

Також нагадується, що у понеділок робоча група ФФУ прибуде в Краків для того, щоб обрати стадіон, на якому відбудеться матч. Це може бути арена футбольного клубу "Вісла" на 30 тисяч місць або стадіон "Краковії", розрахований на 15 тисяч глядачів.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі відбіркового циклу ЧС-2018 Україна приймала Ісландію на полі НСК "Олімпійський" в Києві і зіграла внічию - 1:1.

Наступний матч збірна України проведе 6 жовтня - на виїзді проти збірної Туреччини.