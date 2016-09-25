Коноплянка вперше не потрапив до заявку "Шальке" на матч Бундесліги

Український півзахисник Євген Коноплянка не потрапив до заявку "Шальке" на матч 5-го туру німецької Бундесліги проти "Хоффенхайма".

Це перше непотрапляння Коноплянки в список футболістів "Шальке" на матч чемпіонату Німеччини. Раніше футболіст взяв участь у всіх чотирьох матчах команди, три з яких відбулися в Бундеслізі, а один — у Лізі Європи.

При цьому, в чемпіонаті Німеччини "Шальке" всі свої матчі програв і зараз знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, українець перейшов у "Шальке" з іспанської "Севільї" в кінці серпня на правах річної оренди. "Шальке" має обов'язкову опцію викупу футболіста.