Екс-футболіст київського "Динамо" загинув в наслідок ДТП в Москві

Колишній форвард київського "Динамо" Володимир Кузьмічов загинув в автокатастрофі, яка сталася вчора, 23 вересня, в Москві. Про це повідомляє championat.com.

ДТП сталося без будь-яких видимих причин. 37-річний Кузьмічов, перебуваючи за кермом своєї "Ауді А6", несподівано втратив керування та врізався у бетонну огорожу. Від отриманих поранень він помер на місці.

Нагадаємо, Кузьмічов перейшов в київське "Динамо" на запрошення Валерія Лобановського в 2000 році і взяв участь у шести матчах Ліги чемпіонів сезону 2000/2001. Також росіянин в 2001 році став чемпіоном України.

Після цього Кузьмічов повернувся в Росію, де виступав за московські ЦСКА і "Торпедо", краснодарську "Кубань", грозненський "Терек", раменський "Сатурн" та інші клуби. У 2015 році він завершив кар'єру футболіста.