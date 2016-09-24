"Зоря" виграла у "Ворскли" і повернулася на 2-е місце в Прем'єр-лізі

У Запоріжжі завершився матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала на своєму полі полтавську "Ворсклу" і виграла з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці.

Господарі поля мали перевагу впродовж усього матчу, а в кінцівці першого тайму вперше втілили його в гол. На 41-й хвилині Караваєв пробіг по правому флангу і зробив простріл. Удар Желько Любеновіча в падінні заблокував захисник, але з другої спроби Любенович точно пробив під поперечину - 1:0.

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У другому таймі луганчани продовжували тиснути на ворота суперника і на 83-й хвилині подвоїли свою перевагу. Ліпартія розрізною передачею вивів Пауліна один на один з воротарем Нєпогодовим і бразилець пробив точно у ворота повз голкіпера, який вийшов.

"Ворскла" зуміла попсувати нерви супернику вже в доданий арбітром час. На 90+4 хвилині після навісу з лівого флангу Олексій Дитятьєв вистрибнув перед голкіпером луганчан Шевченко і точно пробив у ворота повз голкіпера. Але, на більше у полтавців вже не було часу.

Таким чином, "Зоря" набрала 20 очок і повернулася на 2-е місце в таблиці УПЛ. Від донецького "Шахтаря" команда відстає на 5 балів, а київське "Динамо" випереджає на 1 пункт.

У неділю відбудуться ще три матчі 9-го туру УПЛ.