"Шахтар" розгромив "Волинь" у матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав луцьку "Волинь" і виграв з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Гірники мали перевагу впродовж усієї гри і в кінцівці першого тайму реалізували її в логічний гол. На 41-й хвилині Степаненко пройшов по правому флангу, відпасував м'яч на Бутко, а той зробив простріл на лінію воротарського майданчика, де воротар "Волині" Артем Кичак намагався в падінні зловити м'яч, але той потрапив у плече голкіперу і залетів у сітку - автогол.

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Після перерви гірники лише збільшували свою перевагу в рахунку. На 60-й хвилині після навісу з кутового м'яч від захисника полетів в район дальньої штанги, де Іван Ордець точно пробив у ближній кут. А на 78-й хвилині Бернард прострілив на лінію воротарського майданчика і Андрій Борячук ефектно п'ятою переправив м'яч у сітку - 3:0.

Таким чином, гірники здобули чергову перемогу і зберегли відрив від київського "Динамо" в 6 балів - 25 проти 19.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Динамо" обіграло донецький "Олімпік" з рахунком 4:0.

Також сьогодні відбудеться матч "Зоря" (Луганськ) - "Ворскла" (Полтава).