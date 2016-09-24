Ребров: "Важливо було виграти матч у "Олімпіка" і отримати впевненість"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї комнади над донецьким "Олімпіком" у грі Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Була важка гра, але ми знали, проти кого грали, адже «Олімпік» відставав від нас всього на три очки. Тим більше, що ми грали після низки поразок, і, напевно, хлопцям важливо було сьогодні показати хороший футбол і виграти цей матч. Ми з цим впоралися і тепер готуємося до гри Ліги чемпіонів з «Бешикташем», - почав Ребров.

На питання про те, що за рахунку 2:0 на користь "Динамо" гравці команди кілька разів обрізалися, що призводило до небезпечних контратак, Ребров зауважив: "Звичайно, я на це звертав увагу гравців. Та й у другому таймі були такі контратаки. Не завжди все ідеально, особливо коли ми ведемо в два м'ячі, всі намагаються йти вперед, забивати ще більше, не думаючи про оборону. Звичайно, є така проблема".

Говорячи про те, чому вихованця сумського футболу Олега Гусєва не виявилося навіть у заявці на гру (матч проходив в Сумах), Ребров зазначив: "У нього немає травми. У нас є конкуренція, багато гравців в обоймі. На жаль, Олег не потрапив в заявку на цей матч, але це абсолютно нормально".

А коментуючи мікротравму Хачеріді в одному з ігрових зіткнень, сказав: "Женя дограв матч до кінця, все добре".

Коментуючи дебютний гол Циганкова, тренер заявив: "Звичайно ми його привітали. Ми його також привітали і після першого матчу в Лізі чемпіонів. Він дебютував у «Динамо» - і відразу в Лізі чемпіонів. Для нього це великий досвід і, напевно, в якійсь мірі це майбутнє «Динамо». Якщо він правильно розпорядиться тим талантом, який у нього є, то у нього велике майбутнє. А те, що він гол забив, він, звичайно, заслужив, заслужив місце в складі своєю роботою на тренуваннях і в іграх. Я це бачу і я не проти себе і своєї команди, щоб його не випускати".

"Ви самі знаєте, як ми провели останні ігри, і зараз нам було важливо виграти цей матч і отримати якусь упевненість", - резюмував Ребров.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 9-го туру УПЛ "Динамо" розгромило донецький "Олімпік" з рахунком 4:0.