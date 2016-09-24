Київське "Динамо" розтрощило "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

У Сумах завершився стартовий матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав київське "Динамо" і програв з великим рахунком - 0:4, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Зазнавша до цього матчу серйозні проблеми столична команда зуміла перервати свою тривалу серію без перемог у Сумах, показавши яскраву атакуючу гру. Гості мали явну перевагу з самого початку матчу.

Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Віктор Циганков, який стрімко увірвався в стартовий склад команди у грі Ліги чемпіонів з італійським "Наполі". Після введення ауту на лівому фланзі Гонсалес пройшов чотирьох захисників і прострілив на лінію воротарського, а Циганков переправив м'яч у ворота - 1:0. Кияни продовжували атакувати і на 26-й хвилині заробили право на пенальті. Гравець "Олімпіка" Доронін в боротьбі з Сидорчуком торкнувся м'яча рукою. 11-метровий реалізував Жуніор Мораєс.

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Після перерви кияни продовжували тиснути на ворота суперника, що призвело до конкретного результату на 59-й хвилині. Ярмоленко обіграв опонента на правому фланзі і зробив простріл на лінію воротарського майданчика, де Гонсалес пробив точно в створ - воротар Махарадзе зачепив м'яч, але не зумів врятувати ворота.

Нарешті, на 78-й хвилині, після прострілу Сидорчука Бесєдін повинен був забивати, але Махарадзе у падінні ногою відбив м'яч. У свою чергу, Федорчук на добиванні спочатку влучив у поперечину, але з другої спроби переправив м'яч у сітку.

Таким чином, кияни здобули впевнену перемогу, набрали 19 очок у турнірній таблиці і тимчасово вийшли на 2-е місце в таблиці УПЛ. Пізніше сьогодні свої матчі проведуть опоненти "Динамо" в боротьбі за 1-3 місця донецький "Шахтар" і луганська "Зоря".

УНІАН проведе відео-онлайн трансляцію матчу "Зоря" - "Ворскла".