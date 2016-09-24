Прем'єр-ліга, 9-й тур, "Зоря" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає полтавську "Ворсклу".

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 6-е місця в турнірній таблиці.

В попередньому турі "Зоря" обіграла в Києві "Динамо" (1:0) і вийшла на 2-е місце в турнірній таблиці. Тепер луганчанам слід закріпитися на цьому місці і в матчі з командою, яка перебуває в середині турнірної таблиці, потрібно обов'язково вигравати.

У свою чергу, полтавчани ведуть заочну боротьбу за 4-6 місця з донецьким "Олімпіком" та одеським "Чорноморцем". І полтавчанам також не можна втрачати очки.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу вважається "Зоря". На перемогу луганчан можна поставити з коефіцієнтом 2,02 до 1, на нічию - 3,19 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 3,55 до 1.

Матч "Зоря" - "Ворскла" розпочнеться на "Арені-Славутич" у Запоріжжі о 19.30.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".