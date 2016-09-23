Стадіон "Краковії" є пріоритетним варіантом для ФФУ на гру з Косово

Стадіон польської "Краковії" є пріоритетним варіантом для ФФУ в плані проведення матчу збірної України в рамках відбору на чемпіонат світу-2018 проти Косово, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Сьогодні стало відомо, що Україна проведе матч з Косово в Польщі, а саме в Кракові.

Повідомлялося, що в понеділок, 26 вересня, делегація ФФУ прибуде до Кракова, щоб проінспектувати стадіони "Вісли" і "Краковії", які знаходяться в місті, для того, щоб визначити місце проведення зустрічі.

Тепер же, згідно джерелу, ФФУ схиляється до вибору стадіону, на якому грає "Краковія", ніж домашню арену "Вісли".

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Стадіон "Краковії" вміщує 15 з гаком тисяч глядачів, тоді як арена "Вісли" може прийняти 33 тисячі вболівальників.

Судячи з усього, представники ФФУ вважають, що збірній України немає сенсу грати на більш місткій арені, якщо вона не заповниться до кінця, тому варіант з ареною "Краковії" є пріоритетним.

Як повідомляв УНІАН, домашній матч проти Косово українці зіграють 9 жовтня, а за три дні до цього в місті Конья підопічні Андрія Шевченка битимуться з Туреччиною.