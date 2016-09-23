Шевченко викликав до національної збірної сім легіонерів

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди сімох гравців, котрі виступають в іноземних чемпіонатах, повідомляє прес-служба національної команди..

Виклики вже отримали Денис Бойко («Малага», Іспанія), Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Євген Коноплянка («Шальке 04», Німеччина), Олександр Зінченко («ПСВ», Нідерланди), Роман Зозуля («Бетис» Іспанія) та Артем Кравець («Гранада», Іспанія).

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Згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь. Повний список гравців, викликаних на жовтневий збір, буде оголошено наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе відбірні матчі чемпіонату світу проти команд Туреччини (6 жовтня) та Косова (9 жовтня).