Воротар Бойко викликаний до складу збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2018

Воротар іспанської "Малаги" Денис Бойко викликаний в збірну України на матчі відбіркового циклу ЧС-2018 з Туреччиною і Косово, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Цікаво, що у складі клубної команди Бойко не має ігрової практики. "Малага" взяла в оренду українського голкіпера у турецького "Бешикташа" в літнє міжсезоння. У трьох турах іспанської Прімери Бойко незмінно перебував на лаві запасних. Місце у воротах він ще жодного разу не зайняв.

Як воротар збірної України Бойко також є запасним. Місце у воротах тренерський штаб національної команди довіряє Андрію П'ятову з донецького "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграє в жовтні два матчі відбору ЧС-2018 - з Туреччиною (6 жовтня) та Косово (9 жовтня).