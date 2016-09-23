Збірна України з футболу зіграє домашній матч проти Косово у Кракові

Міжнародний союз футбольних асоціацій (ФІФА) дав позитивну відповідь на прохання Федерації футболу України провести на нейтральній території кваліфікаційний матч чемпіонату світу-2018 проти збірної Косова, що запланований на 9 жовтня, повідомляє прес-служба ФФУ.

ФФУ планує організувати цю зустріч у сусідній Польщі, а саме у Кракові.

Наступного понеділка, 26 вересня, делегація ФФУ прибуде до цього міста для інспектування наявних у Кракові арен «Вісла» та «Краковія» з метою визначення місця проведення матчу.

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Збірну Косово включили до однієї групи з Україною в рамках відбору ЧС-2018 вже після церемонії жеребкуваня ЧС. Це сталося пясля того, як у травні конгрес ФІФА прийняв рішення надати членство в організації Косово та Гібралтару.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі відібіркового циклу ЧС-2018 Україна приймала Ісландію на полі НСК "Олімпійський" у Києві і зіграла внічию - 1:1.