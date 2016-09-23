В 1/8 фіналу Кубка України зійдуться "Динамо" - "Зоря" і "Шахтар" - "Олександрія"
12:47, 23 вересня 2016Футбол
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У Києві відбулося жеребкування чергового раунду кубкових змагань.
Визначилися пари 1/8 фіналу Кубка України / cup.sport.ua
У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2016/17, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
На цьому етапі в боротьбу вступають шість найсильніших команд України, включаючи київське "Динамо" та донецький "Шахтар".
Результати жеребкування:
Десна — Дніпро
Верес — Ворскла
Динамо — Зоря
Нафтовик-Укрнафта — Волинь
ФК Полтава — Карпати
Шахтар — Олександрія
Іллічівець — Сталь
Оболонь-Бровар — МФК Миколаїв
Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 26 жовтня.
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