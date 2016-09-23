В 1/8 фіналу Кубка України зійдуться "Динамо" - "Зоря" і "Шахтар" - "Олександрія"

12:47, 23 вересня 2016
Футбол
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У Києві відбулося жеребкування чергового раунду кубкових змагань.

Кубок Украины / cup.sport.ua

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2016/17, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На цьому етапі в боротьбу вступають шість найсильніших команд України, включаючи київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Результати жеребкування:

Десна — Дніпро

Верес — Ворскла

Динамо — Зоря

Нафтовик-Укрнафта — Волинь

ФК Полтава — Карпати

Шахтар — Олександрія

Іллічівець — Сталь

Оболонь-Бровар — МФК Миколаїв

Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 26 жовтня.

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