В 1/8 фіналу Кубка України зійдуться "Динамо" - "Зоря" і "Шахтар" - "Олександрія"

У Києві відбулося жеребкування чергового раунду кубкових змагань.

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2016/17, повідомляє офіційний сайт УПЛ. На цьому етапі в боротьбу вступають шість найсильніших команд України, включаючи київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Результати жеребкування: Десна — Дніпро Верес — Ворскла Динамо — Зоря Нафтовик-Укрнафта — Волинь ФК Полтава — Карпати Шахтар — Олександрія Іллічівець — Сталь Оболонь-Бровар — МФК Миколаїв Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 26 жовтня.

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