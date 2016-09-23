Гравцям "Олімпіка" обіцяні преміальні за перемогу в матчі Прем'єр-ліги над "Динамо"

Футболісти донецького «Олімпіка» отримали фінансову мотивацію на завтрашній матч з київським «Динамо» в 9-му турі чемпіонату України, повідомляє dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Винагороду буде виплачено тільки у випадку перемоги на столичним клубом, зазначив спортивний директор «Олімпіка» Олексій Антонов.

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«Судячи з усього, команду чекатимуть хороші преміальні в разі перемоги над "Динамо" в суботу. Про нічию думок немає — сподіваємося тільки на перемогу. Так само як і на велику кількість вболівальників на трибунах», — сказав Антонов в коментарі телеканалу «Футбол 1».

Матч «Олімпік» — «Динамо» відбудеться в Сумах на стадіоні «Ювілейний», де донецька команда в цьому сезоні проводить всі свої домашні ігри.