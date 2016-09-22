Початок матчів "Шахтаря" і "Зорі" у Лізі Європи буде зміщено на більш ранній час

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив розклад матчів 5-го та 6-го турів Ліги Європи, згідно якому донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" почнуть свої ігри о 18.00, замість звичного часу початку ігор турніру в 20.00 або 22.05, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У 5-му турі, 24 листопада, свій матч о 18.00 почне "Зоря", яка в Стамбулі зіграє з турецьким "Фенербахче". У 6-му турі, який пройде 8 грудня, о 18.00 розпочнеться матч "Брага" - "Шахтар" в португальській Бразі.

Зміни пов'язані з тим, що в Туреччині не передбачений перехід на зимовий час. Відповідно, заплановані на 22.05 матчі повинні були починатися о 23.05 за місцевим часом. У зв'язку з цим, УЄФА дозволила Туреччині змінити час початку матчу. Так само європейські футбольні чиновникик йдуть на поступки в цьому питанні Росії, Азербайджану, Казахстану...

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Матч у Португалії "Брага" - "Шахтар" розпочнеться у настільки незвичний час через те, що іншим матчем групи в цей день буде гра "Коньяспор" (Туреччина) - "Гент" (Бельгія). Згідно з регламентом турніру. в останньому турі матчі однієї групи повинні проходити паралельно.

Як повідомляв УНІАН. в 1-му турі Ліги Європи "Шахтар" обіграв у Туреччині "Коньяспор" (1:0) , а "Зоря" не змогла втримати перемогу над "Фенербахче", пропустивши гол на останній хвилині - 1:1.