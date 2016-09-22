Київська "Оболонь" стала останнім учасником 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Київський клуб "Оболонь-Бровар" став останнім учасником 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

У матчі 1/16 фіналу "пивовари" перемогли на виїзді южненську команду "Реал Фарма" з рахунком 2:0. Обидва голи у грі забив форвард Артем Корольчук на 57-й і 89-й хвилині.

Інші матчі 1/16 фіналу відбулися вчора. В наступний етап турніру пройшли ФК "Полтава", львівські "Карпати", рівненський "Верес", чернігівська "Десна", охтирський "Нафтовик", МФК "Миколаїв", маріупольський "Іллічівець", кам'янська "Сталь" та луцька "Волинь".

З 1/8 фіналу в боротьбу за Кубок України також вступають клуби, що зайняли перші шість місць за підсумками минулого чемпіонату Прем'єр-ліги - київське "Динамо", донецький "Шахтар", "Дніпро", луганська "Зоря", полтавська "Ворскла" та "Олександрія".

Жеребкування матчів 1/8 фіналу відбудеться завтра о 12:00 в київському Будинку футболу.