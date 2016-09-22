Фанати "Вердера" вивісили банер в підтримку українського тренера Скрипника

Вболівальники німецького "Вердера" на останньому матчі команди вивісили банер в підтримку українського тренера Віктора Скрипника, який був минулого тижня звільнений з клубу. Фото опубліковано на сторінці "Вердера" в Twitter.

На плакаті було написано: "Ти є і завжди залишишся справжнім вердерцем. Дякую, Вікторе!". Поєдинок завершився поразкою бременців від "Майнца" з рахунком 1:2.

Нагадаємо, Скрипник в якості футболіста перейшов у "Вердер" у 1996 році, за який виступав протягом восьми сезонів. Після завершення ігрової кар'єри українець залишився в клубі, займаючи тренерські посади в молодіжній системі клубу.

Скрипник очолив першу команду "Вердера" в жовтні 2014 року. Сезон 2014/15 клуб завершив на 10-му місці в Бундеслізі, а в минулому чемпіонаті лише в останньому турі зміг врятуватися від вильоту і фінішував на 13-й позиції.

У перших трьох турах сезону 2016/17 "Вердер" під керівництвом українського фахівця програв мюнхенській "Баварії", "Аугсбургу" і менхенгладбахської "Боруссії". Перед цим бременці вилетіли з Кубка Німеччини, поступившись аматорській команді.

Після цього керівництво клубу прийняло рішення звільнити Скриника.