Польський футбольний союз подав позов у ФІФА на київське "Динамо" - ЗМІ

Польський футбольний союз і клуб "Вкра" вчора подали спільний позов у ФІФА на київське "Динамо", повідомляє Sport Arena, посилаючись на Sport.se.pl.

Причина позову - невиплата "Динамо" обов'язкового платежу "Вкрі" при покупці в 2014 році форварда "Леха" (і вихованця "Вкри") Лукаша Теодорчика.

За правилами ФІФА, "Вкра", як перший клуб нападника, повинна була отримати 2,5% грошей від трансферу, тобто близько 100 тисяч євро. Ця сума більш ніж удвічі перевищує річний бюджет скромного клубу.

"Динамо" протягом двох років ігнорувало вимоги "Вкри", через що влітку у справу втрутився Польський футбольний союз, після заяви якого керівництво киян пообіцяло виплатити гроші до кінця серпня. Однак досі український клуб гроші "Вкрі" не перерахував.

Останній факт розгнівав керівництво "Вкри" та Польського футбольного союзу, які спільно подали позов у ФІФА на "Динамо".

Нагадаємо, 25-річний Лукаш Теодорчик перейшов в "Динамо" з познанського "Леха" влітку 2014-го за 4 мільйони євро. У минулому сезоні він зіграв 11 матчів у Прем'єр-лізі, забивши 5 голів, і напередодні нового сезону був відправлений в оренду в бельгійський "Андерлехт".