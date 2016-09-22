Футбольний арбітр вперше в історії видалив гравця з поля після відеоповтору

У матчі Кубка Голландії між "Аяксом" та "Віллемом" (5:0) арбітр вперше в історії офіційних футбольних зустрічей вилучив гравця після відеоповтору, повідомляє ТСН Проспорт.

Після одного з епізодів гри головний арбітр Данні Маккелі звернувся до свого помічника Поля ван Букела, який стежив за відеоповторами. Маккелі спочатку хотів показати жовту картку гравцеві "Віллема" Ануару Калі за фол проти футболіста "Аякса". Але після консультації з Букелом вигнав гравця з поля.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) планує ввести відеоповтори у 2017 році. В експерименті візьмуть участь американська MLS, німецька Бундесліга, чемпіонат Австралії і кілька чемпіонатів другого ешелону Бразилії, Нідерландів та Португалії.

ФІФА не планує вводити відеоповтори на постійній основі раніше сезону-2018/19.