Суркіс: "Провалом те, що відбувається з "Динамо", я б не назвав"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не вважає, що останні невдачі київського "Динамо" є провалом команди. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес в Україні"

"Провалом те, що відбувається, я б все-таки не назвав: не знаю команд, які ніколи не програють. Але в той же час - не буду сперечатися з тим, що команда і її наставник переживають важкі часи.

Після перемог приємно чути, як трибуни скандують: "Наш герой Сергій Ребров!" Але чому ж не підтримати героя і в той момент, коли у його команди не йде гра? Мені здається, справжні вболівальники повинні знаходитися поруч і в радості, і в горі", - вважає Суркіс.

Як раніше повідомляв УНІАН, у цьому ж інтерв'ю Суркіс припустив можливість провалу "Динамо" у нинішньому сезоні, але підкреслив, що все одно продовжить довіряти наставнику команди Сергію Реброву.

Нагадаємо, "Динамо" в останніх чотирьох матчах зазнало поразки від "Ворскли", "Наполі" і "Зорі", а також зіграло внічию з "Шахтарем". Наступний матч кияни проведуть проти донецького "Олімпіка".