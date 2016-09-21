Футбольний матч між Україною та Косово відбудеться не в Болгарії, а в іншій країні

Домашній матч збірної України проти Косово у відбірковому турнірі до чемпіонату світу з футболу 2018 року відбудеться не в Болгарії, як передбачалося раніше, а в іншій країні.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас.

Читайте такожП'ятов: "З часом збірна України буде покращувати свою гру""З Косово зіграємо точно не в Болгарії. Сьогодні-завтра отримаємо нове, тепер уже остаточне місце проведення поєдинку", - написав журналіст.

Нагадаємо, матч Україна - Косово відбудеться 9 жовтня. Оскільки Україна не визнає Косово як незалежну державу, матч має пройти на нейтральній території.