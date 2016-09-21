У Лондоні презентували логотип футбольного Євро-2020

Сьогодні в Лондоні стартував зворотний відлік до чемпіонату Європи з футболу 2020 року, а також був представлений логотип Євро-2020, повідомляє The Sun.

Серед запрошених людей були новообраний президент УЄФА Александер Чеферін, мер Лондона Садік Хан, головний тренер збірної Англії Сем Аллардайс.

За словами Чеферіна, рішення Мішеля Платіні та його прихильників в УЄФА провести Євро-2020 в 12 країнах може виявитися проблемою для вболівальників. "Це значний ризик для нас і проблема для вболівальників, яким доведеться багато подорожувати", - вважає словенський президент УЄФА.

Нагадаємо, у 2012 році УЄФА ухвалила рішення, що Євро-2020 вперше в історії пройде відразу в 13 містах Європи.

Лондон прийме фінал і півфінали турніру, інші матчі пройдуть в Баку, Мюнхені, Римі, Санкт-Петербурзі, Копенгагені, Бухаресті, Амстердамі, Дубліні, Більбао, Будапешті, Брюсселі та Глазго.