Шість клубів Прем'єр-ліги вступають у боротьбу за Кубок України

У середу відбудуться матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу, де у боротьбу вступають команди Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт турніру.

На даній стадії в гру вперше вступлять шість клубів Прем'єр-ліги, які займали на початок сезону-2016/17 по рейтингу місця з 7-го по 12-те. Це «Карпати», «Сталь», «Олімпік», «Чорноморець», «Волинь» і «Зірка».

Представники еліти приєднаються до 10-ти команд першого дивізіону і чотирьом з другого, які пройшли два попередні етапи.

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Центральним матчем цього етапу турніру стане протистояння "Волинь" - "Олімпік", яке розпочнеться у Луцьку о 19.30.

Ще чотири команди УПЛ проводять свої матчі в гостях. "Зірка" зіграє проти "Полтави", "Карпати" проти "Жемчужини" (Одеса), "Чорноморець" - проти "Нафтовика-Укрнафти" в Охтирці, а "Сталь" проти "Черкаського Дніпра".

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 23 вересня, в Будинку футболу у Києві.