Матч лідерів футбольної Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Зоря" відбудеться в Запоріжжі
11:24, 21 вересня 2016Футбол
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Гра пройде на "Славутич-Арені" 2 жовтня.
shakhtar.com
2 жовтня у центральному матчі 10-го туру Прем'єр-ліги «гірники» зустрінуться з луганською «Зорею», повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
Матч команд, які займають 1-2 місця в турнірній таблиці, відбудеться в Запоріжжі на «Славутич-Арені». Початок зустрічі о 17:00.
Квитки на матч вже надійшли в продаж. Їх вартість варіюється від 30 до 80 грн.
Як повідомляв УНІАН, минулої неділі луганська "Зоря" обіграла в гостях київське "Динамо" (1:0) і обігнала суперників у турнірній таблиці, піднявшись з 3-го на 2-е місце в УПЛ.
"Зоря" випереджає "Динамо" на 1 бал, але відстає від лідера - "Шахтаря" - на 5 очок.
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