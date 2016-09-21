Матч лідерів футбольної Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Зоря" відбудеться в Запоріжжі

2 жовтня у центральному матчі 10-го туру Прем'єр-ліги «гірники» зустрінуться з луганською «Зорею», повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Матч команд, які займають 1-2 місця в турнірній таблиці, відбудеться в Запоріжжі на «Славутич-Арені». Початок зустрічі о 17:00.

Квитки на матч вже надійшли в продаж. Їх вартість варіюється від 30 до 80 грн.

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі луганська "Зоря" обіграла в гостях київське "Динамо" (1:0) і обігнала суперників у турнірній таблиці, піднявшись з 3-го на 2-е місце в УПЛ.

"Зоря" випереджає "Динамо" на 1 бал, але відстає від лідера - "Шахтаря" - на 5 очок.