Команда бойовиків "ДНР" візьме участь у російському турнірі з футболу

У Ростовській обласній федерації відзначили , що не порушують ніяких правил УЄФА і ФІФА / footballufo.ru

21 вересня в місті Новошахтинськ стартує «Відкритий кубок Федерації футболу Ростовської області», в якому візьме участь команда з "ДНР" «Оплот Донбасу» (Донецьк), повідомляють Известия.

Так званий "голова комітету по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Футбольного союзу ДНР" Руслан Чередников заявив: "У мене на руках — офіційний документ, в якому говориться, що Ростовською регіональною громадською організацією «Федерація футболу» команда «Оплот Донбасу» (Донецьк) запрошена брати участь у традиційному футбольному турнірі «Відкритий кубок Федерації футболу Ростовської області». Вперше в історії "ДНР" наша команда офіційно візьме участь у такому великому турнірі на території Російської Федерації. Перша гра відбудеться в місті Новошахтинськ, де однойменний клуб прийме у себе «Оплот Донбасу». Наша команда буде грати під прапором "ДНР".

У прес-службі Федерації футболу Ростовської області зазначили: "Колеги з "ДНР" звернулися до нас з проханням дозволити їм взяти участь в нашому турнірі, і ми не могли їм відмовити. Ми з радістю приймаємо команду «Оплот Донбасу» в свій традиційний турнір. При цьому хочемо зазначити, що цим ми не порушуємо ніяких правил УЄФА і ФІФА, так як «Відкритий кубок Федерації футболу Ростовської області» — це обласний, а не міжнародний турнір".

Перша гра за участю команди з "ДНР" відбудеться сьогодні, 21 вересня.