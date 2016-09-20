Український футбольний агент спровокував скандал в "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола виключив з основного складу команди івуарійського півзахисника Яя Туре до тих пір, поки його агент Дмитро Селюк не вибачиться за свої висловлювання в пресі. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на 101goals.com.

Раніше Гвардіола не включив Туре в заявку команди на Лігу чемпіонів, чим викликав обурення Селюка. За словами українця, у разі невдачі "Сіті" в ЛЧ, у Гвардіоли має "вистачити яєць", щоб визнати помилковим своє рішення принизити такого великого гравця, як Туре.

Сьогодні іспанський спеціаліст заявив, що рішення виключити івуарійця зі списку команди на ЛЧ йому далося нелегко, але підкреслив, що він проти подібних заяв від агентів футболістів. У зв'язку з цим, Гвардіола повністю вивів Туре з основного складу "Сіті".

"Так буде до тих пір, поки Селюк не збере пресу чи не скаже своїм друзям в ЗМІ — адже у нього не вистачає сміливості зателефонувати мені особисто, - щоб принести вибачення, по-перше, "Манчестер Сіті", а по-друге, одноклубникам Яя і особисто мені. Коли ж це станеться, Туре одразу повернеться в склад і буде мати шанси грати нарівні з іншими гравцями", - заявив Гвардіола.

"Для мене неприйнятно, щоб агент гравця, який не грає, висловлювався в пресі в подібному тоні. Знаю як Селюк любить Туре. Якщо він його любить, то скоро ви зможете мені показати його вибачення на адресу клубу за те, що наговорив на нашу адресу", - додав головний тренер команди.

Нагадаємо, 33-річний Яя Туре розпочинав свою кар'єру в Європі, виступаючи в чемпіонаті Бельгії. Пізніше він грав за донецький "Металург", пірейський "Олімпіакос", "Монако", "Барселону", а з 2010-го року виступає за "Манчестер Сіті", будучи одним з лідерів команди.

Також зазначимо, що в минулому сезоні багато вболівальники "Сіті" були незадоволені самовіддачею Туре під час футбольних матчів. У зв'язку з цим, футболіст постійно був фігурантом чуток про свій перехід в інший клуб.

У нинішньому сезоні івуарієць взяв участь лише в одному матчі "Манчестер Сіті" - з бухарестською "Стяуа" в кваліфікації Ліги чемпіонів.