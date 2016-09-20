На матч "Шахтаря" з "Брагою" у Львові можна потрапити за 70 гривень

Сьогодні, 20 вересня, стартував продаж квитків на матч Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і португальською "Брагою", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Матч відбудеться 29 вересня на "Арені Львів".

Вартість квитків класу Standard варіюється в межах від 70 до 250 гривень. Також у доступі є квитки класу Club 1936 і Business Club, які коштують від 700 до 2000 грн.

Один уболівальник зможе придбати не більше чотирьох квитків.

Нагадаємо, в першому матчі групового раунду Ліги Європи "Шахтар" обіграв на виїзді турецький "Коньяспор" з рахунком 1:0.

У минулому сезоні "гірники" зустрічалися з "Брагою" на чвертьфінальному етапі Ліги Європи і перемогли у Львові португальську команду з рахунком 6:1. Головним тренером "Браги" тоді був нинішній наставник "Шахтаря" Пауло Фонсека.