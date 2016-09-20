"Шахтар" і "Динамо" потрапили в Топ-100 клубів по виручці від продажу гравців

Міжнародний центр вивчення спорту (CIES) оприлюднив список клубів. які отримували найбільші доходи від продажу гравців за останні 6 років, повідомляється на офіційному сайті CIES.

У список увійшли і два українські клуби - донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Гірники займають у таблиці 49-е місце, продавши гравців на загальну суму в 110 мільйонів євро. Кияни, у свою чергу, зуміли продати футболістів на 66 мільйонів євро і займають 80-е місце в таблиці..

На першому місці розташувався англійський «Ліверпуль», який заробив близько 442 мільйонів євро. Слідом за ним йдуть іспанська "Валенсія" (432 млн.), італійський "Ювентус" (415), португальські "Бенфіка" (414) та "Порто" (382).