"Барселона" може підписати Срну на короткостроковий період

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна може поповнити складу іспанської "Барселони" найближчим часом, повідомляє "Шахта" з посиланням на Goal.com.

Пріоритетним завданням «Барселони» на трансферному ринку для посилення позиції правого захисника є 21-річний вихованець кантери каталонського клубу Ектор Бельерин, що нині виступає за лондонський «Арсенал». Однак домовитися про перехід Бельерина іспанцям буде вкрай непросто, тим більше в короткострокове зимове трансферне вікно.

З цієї причини в «Барселоні» зацікавлені в тому, щоб уже в січні залучити в клуб якісного виконавця, на якого не потрібно великих фінансових витрат і який зможе в короткостроковій перспективі закрити позицію правого захисника. На цю роль ідеально підходить 34-річний капітан донецького «Шахтаря» Даріо Срна, якого президент «гірників» Рінат Ахметов готовий відпустити без всякої компенсації, за умови, якщо трансферу захоче сам Срна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Даріо Срна є одним з кандидатів, які розглядаються керівництвом «Барселони» у якості доукомлектации складу.