У ФФУ підтвердили, що збірна України прийме Фінляндію в Одесі

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко підтвердив намір провести відбірковий матч до чемпіонату світу з футболу 2018 року Україна - Фінляндія на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Великий футбол", повідомляє 1927.com.ua

Зустріч має відбутися 12 листопада 2016 року. До цього національна команда проведе матчі проти збірних Туреччини і Косово.

"На жаль, через санкції проти футбольної України ми втратили Львів для національної команди. Але завдяки ряду зроблених рішень ми змогли відкрити Одесу для міжнародних матчів. Ми бачили, як там проходила гра Україна - Кіпр і "Зоря" грає в Лізі Європи. Наступний матч Україна - Фінляндія пройде в Одесі", - сказав Павелко.

Зазначимо, що проведення матчу в Одесі між Україною і Фінляндією було заплановано ще в липні.

Нагадаємо, в першому матчі відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України зіграла внічию з Ісландією 1:1.