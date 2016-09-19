Український футболіст Зінченко не залишився в "Манчестер Сіті" через проблеми з робочою візою

Український півзахисник Олександр Зінченко не набрав достатньої кількості хвилин у збірній України, щоб отримати робочу візу в Англії і виступати за "Манчестер Сіті".

Про це в коментарі виданню "Известия" повідомив генеральний директор футбольного клубу "Уфа", за який Зінченко виступав в минулому сезоні, Шаміль Газізов.

"Мені шкода, що він не набрав певної кількості хвилин у збірній України, аби отримати робочу візу в Англії. Тільки через це Зінченко не грає в Англії. Це маленька ложка дьогтю", - сказав Газізов.

Газізов додав, що при переході Зінченка з "Уфи" в "Манчестер Сіті" не спілкувався ні з тренером особисто, ні з власником клубу шейхом Мансуром.

"Але інші представники клубу, включаючи спортивного директора Чікі Бегірістайна, при переговорах про трансфер Зінченко висловлювали дуже серйозну в ньому зацікавленість як у гравці основної обойми", - розповів гендиректор російського клубу.

Нагадаємо, 19-річний Олександр Зінченко перейшов з "Уфи" в "Манчестер Сіті" минулого літа. На початку сезону футболіст був відданий в річну оренду в голландський ПСВ. У вчорашньому матчі чемпіонату Нідерландів, де ПСВ поступився "Фейєнорду", українець у заявку команди не потрапив.

Також зазначимо, що Зінченко дебютував за збірну України у матчі плей-офф до Євро-2016 проти команди Словенії. Він брав участь у всіх матчах України на чемпіонаті Європи у Франції, а також вийшов у стартовому складі національної команди у поєдинку відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Ісландії.