"Динамо" вперше за 19 років програло два домашніх матчі ЧУ поспіль
01:56, 19 вересня 2016Футбол
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В наслідок поразки від "Зорі" у матчі 8-го туру УПЛ (0:1) "Динамо" програло вдруге поспіль у домашніх зустрічах чемпіонату України поточного сезону.
фото: УНІАН
Про це пише Спорт Арена.
Останній раз динамівці двічі поспіль поступалися суперникам у чемпіонаті України на своєму полі ще в 1997 році, програвши донецькому Металургу (0:1) і Карпатами (0:1).
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Крім цього вперше за чотири роки Динамо не може перемогти у трьох матчах Прем'єр-ліги поспіль. У 2012 році біло-сині "поступилися" Дніпру "(1:2) в 11-му турі УПЛ, потім зазнали поразки від "Металіста" (1:3) і не змогли набрати три очки в поєдинку з Іллічівцем (0:0).
Поразка від Зорі опустило киян на 3-ю позицію в поточному чемпіонаті України. Налагоджувати ситуацію підопічні Сергія Реброва спробує в матчі з " Олімпіком у 9-му турі УПЛ.
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