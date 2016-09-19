"Динамо" вперше за 19 років програло два домашніх матчі ЧУ поспіль

Про це пише Спорт Арена.

Останній раз динамівці двічі поспіль поступалися суперникам у чемпіонаті України на своєму полі ще в 1997 році, програвши донецькому Металургу (0:1) і Карпатами (0:1).

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Крім цього вперше за чотири роки Динамо не може перемогти у трьох матчах Прем'єр-ліги поспіль. У 2012 році біло-сині "поступилися" Дніпру "(1:2) в 11-му турі УПЛ, потім зазнали поразки від "Металіста" (1:3) і не змогли набрати три очки в поєдинку з Іллічівцем (0:0).

Поразка від Зорі опустило киян на 3-ю позицію в поточному чемпіонаті України. Налагоджувати ситуацію підопічні Сергія Реброва спробує в матчі з " Олімпіком у 9-му турі УПЛ.