Мадридський "Реал" утримав лідерство в чемпіонаті Іспанії

Мадридський "Реал" зберіг лідерство в чемпіонаті іспанської Ла Ліги після матчів 4-го туру.

Сьогодні команда Зінедіна Зідана, яка грала без травмованих лідерів Кріштіану Роналду та Гарета Бейла, перемогла на виїзді барселонський "Еспаньол" з рахунком 2:0. Голами відзначилися Хамес Родрігес і Карім Бензема.

Переслідувач мадридців "Барселона" вчора в гостях розгромила "Леганес" з рахунком 5:1. Дубль зробив Ліонель Мессі, а по одному голу у ворота суперників відправили Луїс Суарес, Неймар і Рафінья.

Слідом за "Реалом" і "Барселоною" у турнірній таблиці йдуть "Лас-Пальмас", мадридський "Атлетіко" та "Севілья".

Також зазначимо, що вчора відбувся матч між двома командами, в яких виступають українці - "Бетісом" і "Гранадою". Роман Зозуля та Артем Кравець з'явилися в складах своїх команд у другому таймі і не змогли змінити рахунок зустрічі - 2:2.

Еспаньол - Реал - 0:2 (0:1)

Голи: Родрігес (45+2), Бензема (71).

Леганес – Барселона - 1:5 (0:3)

Голи: Габріель (80) – Мессі (15, 55, з пенальті), Суарес (31), Неймар (44), Рафінья (64).