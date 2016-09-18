Ребров: "З чого ви взяли, що "Динамо" в кризі?"

Головний тренер київського "Динамо" вважає, що його підопічним у матчі з луганською "Зорею" не вистачило мотивації. Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Звичайно, я б зараз не відмовився від якісного нападника. Ті, хто виходить сьогодні, не показують того бажання, яке потрібно. А гравці, які пішли, самі хотіли піти", - сказав Ребров.

"Всі засмучені результатом, грою. Сьогодні, якщо дивитися на поле, ми бачили дві рівні команди. Втратили очки на старті чемпіонату, але я сподіваюся, що ми виправимо ситуацію далі. "Зоря" грамотно оборонялася, ми не били по воротах. В цьому проблема і, в першу чергу, моя", - вважає фахівець.

При цьому, Ребров додав, що збирається працювати в "Динамо" як мінімум до закінчення свого контракту, але зрозуміє, якщо керівництво клубу відправить його у відставку.

"Завдання ставить президент клубу. Моє завдання - вигравати в кожному матчі. Ми будемо продовжувати працювати, покращувати якість гри. Я буду працювати до кінця. Якщо президент скаже "спасибі і до побачення", то я прийму", - сказав тренер киян.

Ребров також висловив думку, що "Динамо", яке довело свою безвиграшну серію до чотирьох матчів, не перебуває в кризі.

"Кризовий стан "Динамо"? З чого ви взяли, що ми в кризі? Я не вважаю, що ми в кризі", - додав наставник команди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Динамо" поступилося луганської "Зорі" з рахунком 0:1 і опустилося на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.