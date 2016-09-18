УПЛ. "Динамо" програло "Зорі" і опустилося на третє місце в турнірній таблиці

Київське "Динамо" поступилося луганської "Зорі" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 0:1.

"Динамо" протягом матчу володіла територіальною перевагою, але більш гострі гольові моменти створювала "Зоря". Зокрема, в першому таймі лише штанга врятувала ворота Олександра Шовковського після удару Едуарда Соболя.

Переможний гол "Зоря" забила на третій доданій хвилині, коли гостям вдалася контратака, яку завершив точним ударом Євген Опанасенко.

Після цього матчу "Зоря" обійшла "Динамо" в турнірній таблиці чемпіонату України. У "Зорі" 17 очок, у "Динамо" - 16 балів. Лідером залишається донецький "Шахтар", який набрав у восьми турах 22 очки.

Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ) - 0:1 (0:0)

Гол: Опанасенко (90+3)

Д: Шовковський, Макаренко (Морозюк, 85), Виду, Хачеріді, Антунеш, Рибалка, Циганков (Гусєв, 59), Буяльський, Гармаш, Гонсалес (Бесєдін, 73), Гладкий.

З: А. Шевченко, Каменюка (Петряк, 46), Форстер, Сіваков, Опанасенко, Гордієнко, Гречишкін, Караваєв, Ліпартія (Любеновіч, 63), Соболь, Кулач.

Попередження: Бесєдін.