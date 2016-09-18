АПЛ. "Манчестер Юнайтед" зазнав третьої поразки поспіль, "Челсі" програв "Ліверпулю"

"Манчестер Сіті" продовжує лідирувати в англійській футбольній Прем'єр-лізі після того, як переміг у домашньому матчі 5-го туру "Борнмут" з рахунком 4:0.

Команда Хосепа Гвардіоли досі йде без поразок у чемпіонаті.

У той же час конкуренти "Сіті" у боротьбі за чемпіонський титул втратили очки. "Челсі" вдома поступився "Ліверпулю" з рахунком 1:2, а "Манчестер Юнайтед" сенсаційно програв "Уотфорду" 1:3, зазнавши третьої поразки поспіль після невдачі в манчестерському дербі та матчі Ліги Європи з "Феєнордом".

Також зазначимо, що чинні чемпіони Англії "Лестер" здобули другу перемогу в сезоні, обігравши "Бернлі" з рахунком 3:0.

Челсі - Ліверпуль - 1:2 (0:2)

Голи: Дієго Коста (62) - Ловрен (17), Хендерсон (36).

Манчестер Сіті - Борнмут - 4:0 (2:0)

Голи: Де Брюйне (15), Ихеаначо (25), Стерлінг (48), Гюндоган (66).

Уотфорд - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (1:0)

Голи: Капу (34), Цуніга (84), Діні (90) - Рашфорд (62).

Халл Сіті - Арсенал - 1:4 (0:1)

Голи: Снодграсс (79) - Алексіс Санчес (17, 83), Уолкотт (55), Джака (90).

Лестер - Бернлі - 3:0 (1:0)

Голи: Шліман (45, 48), Мі (78, у свої ворота)

Евертон - Міддлсбро - 3:1 (3:1)

Голи: Баррі (24), Коулмен (42), Лукаку (45) - Стекеленбург (21, в свої ворота).

На даний момент "Манчестер Сіті" з 15 очками є одноосібним лідером чемпіонату Англії. На друге місце з 13 балами вийшов "Евертон", а третю позицію сьогодні може посісти "Тоттенхем" - для цього йому потрібно перемогти у домашньому матчі "Сандерленд" і набрати 12 очок.

"Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" та "Челсі" на даний момент мають по 10 балів.