УПЛ. "Волинь" втратила перемогу над "Олександрією" (відео)

Луцька "Волинь" не змогла втримати перемогу в домашньому матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги з "Олександрією". Матч завершився з рахунком 1:1.

На 27-й хвилині господарі відкрили рахунок в матчі, коли Сергій Петров замкнув простріл з флангу від Артема Дудика. Після цього перевагою в матчі володіли гості, хоча гольових моментів у грі вони створили небагато.

"Олександрії" вдалося відігратися на 91-й хвилині зустрічі - точним ударом з близької відстані відзначився Артем Полярус.

Таким чином, обидві команди після цієї гри залишилися на своїх позиціях у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Луцька команда знаходиться на 11-му місці, "Олександрія" - на сьомому.

Волинь (Луцьк) - Олександрія - 1:1 (1:0)

Голи: Петров (28) - Полярус (90+1);

В: Кічак, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Логінов, Чепелюк (Задерецький, 77), Герасим'юк, Дудик (Никитюк, 89), Хомченко, Мемешев, Петров;

Ол: Новак, Чеботаєв, Шендрик, Гітченко (Басов, 36), Цуріков, Запорожан, Огиря (Пономар, 64), Леонов (Полярус, 74), Грицук, Старенький, Яремчук;

Попередження: Герасим'юк, Горопевшек, Хомченко - Огиря.