Прем'єр-ліга. Волинь - Олександрія: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги луцька "Волинь" приймає на рідному стадіоні "Олександрію".

За підсумками перших семи турів "Олександрія" знаходиться на сьомій позиції, набравши дев'ять очок. У разі перемоги над "Волинню" команда з Кіровоградської області може піднятися у Топ-6 турнірної таблиці, але для цього підопічним Володимира Шарана також необхідно, щоб в паралельній зустрічі полтавська "Ворскла" поступилася донецькому "Шахтарю".

"Волинь" поки що вирішує завдання іншого рівня. На даний момент команда Віталія Кварцяного набрала чотири очки і лише одну перемогу - над кропивницкой "Зіркою" в 4-му турі. В результаті, зараз лучани знаходяться на передостанньому 11-му місці в чемпіонаті, і перемога над "Олександрією" може підняти їх всього на одну сходинку вгору.

Букмекери вважають фаворитом матчу гостей. На перемогу "Олександрії" можна поставити з коефіцієнтом до 2,25, а на успіх "Волині" - до 4,0. Нічия в цій зустрічі оцінюється за коефіцієнтами до 3,4.

Матч "Волинь" - "Олександрія" розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард" о 14:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".