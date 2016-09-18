Бременський "Вердер" відправив у відставку українського тренера Скрипника

Німецький "Вердер" з Бремена прийняв рішення звільнити українця Віктора Скрипника з посади головного тренера команди. Про це повідомляється на офіційному сайті "Вердера".

Разом з ним у відставку відправлені асистенти тренера Торстен Фрінгс і Флоріан Кохфельдт.

За підсумками перших трьох турів німецької Бундесліги "Вердер" посідає останнє місце в турнірній таблиці. Команда Скрипника програла мюнхенській "Баварії" з рахунком 0:6, "Аугсбургу" - 1:2 і менхенгладбахській "Борусії" - 1:4. Перед цим бременці вилетіли з Кубку Німеччини, поступившись аматорській команді.

Нагадаємо, Скрипник очолив "Вердер" в жовтні 2014 року. Сезон 2014/15 клуб завершив на 10-му місці, а в минулому чемпіонаті лише в останньому турі зміг врятуватися від вильоту і фінішував на 13-й позиції.

Віктор Скрипник - єдиний український тренер, який очолював команду з Топ-5 європейських чемпіонатів.