"Дніпро" програв "Зірці", пропустивши гол на останній хвилині матчу Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав "Зорю" (Кропивницький) і програв, пропустивши гол на останній хвилині.

Гра завершилася з рахунком 0:1.

Матч проходив у рівній боротьбі, з невеликою територіальною перевагою господарів поля, яку, втім, вони так і не зуміли реалізувати. А в самій кінцівці, на доданій арбітром 90+4-й хвилині, своїм шансом скористалися гості. Контратака гостей лівим флангом завершилася прострілом Зубкова, який замкнув Мойя ударом з лінії воротарського майданчика.

Раніше сьогодні "Сталь" на своєму полі програла "Олімпіку" з рахунком 2:3, а "Карпати" і "Чорноморець" зіграли нічию - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, ще три матчі 8-го туру Прем'єр-ліги відбудуться у неділю, 18 вересня.